SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RAMSAY, Richard Leslie, q.e.p.d. - La Cámara Naviera Argentina participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ RAMSAY, Richard Leslie, q.e.p.d. - El Timón Club participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa