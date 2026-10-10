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RAMSAY, Richard Leslie,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RAMSAY, Richard Leslie, q.e.p.d. - La Cámara Naviera Argentina participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
✝ RAMSAY, Richard Leslie, q.e.p.d. - El Timón Club participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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