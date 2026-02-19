LA NACION

RANZATTO VENIER, Liliana

RANZATTO VENIER, Liliana, falleció el 17-2-2026. - Sus amigas Cristina y Renee Silva, Susi Garcia, Lin Fernandez Villanueva, Fernanda Outon, Irene Dall Agnoletta, Silvina Bogetti, Gabi Nardillo, Mónica Petruzzo de Ortiz y Nicolás Pancelli despiden con profundo dolor a una gran amiga y colega, acompañan en este dificil momento a su familia y ruegan una oración por su eterno descanso. Te recordaremos siempre.

RANZATTO VENIER, Liliana. - Amiga, te despido con profundo dolor. Siempre estarás en mi corazón y en los recuerdos más lindos que compartimos. Chechu.

