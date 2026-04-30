Anticipan un importante cambio en el clima para los próximos días

Tras varias semanas marcadas por lluvias que complicaron el ritmo de la cosecha en buena parte de la región agrícola, el escenario empieza a mostrar un cambio. El último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anticipa días con menos precipitaciones en gran parte del área productiva, lo que podría dar margen para retomar las labores en los lotes, sobre todo en las zonas donde el exceso de agua frena el ingreso de maquinaria.

Para el período que va del 30 de abril al 6 de mayo, el informe indica que la perspectiva comenzará con condiciones frescas, pero rápidamente se dará un cambio con el ingreso de vientos del trópico. “Los vientos del trópico volverán con rapidez, produciendo tiempo muy caluroso sobre el norte del área agrícola, mientras el centro y el sur observarán registros moderados”, señala el informe. En la práctica, esto implica temperaturas máximas que en el norte pueden superar los 30 y hasta los 35 grados, mientras que en el centro y sur se mantendrán en valores más templados.

Temperaturas elevadas sobre el norte del área agrícola, con registros más moderados hacia el centro y el sur BCBA

En cuanto a las precipitaciones, habrá diferencias entre zonas, pero con un punto en común: lluvias escasas en la mayor parte del área agrícola. Según el informe, “el paso de un frente de tormenta producirá precipitaciones con aportes escasos sobre la mayor parte del área agrícola, salvo registros moderados sobre el norte”. En detalle, las lluvias más significativas se concentrarían en el nordeste del NOA, la región del Chaco, la Mesopotamia y zonas del Paraguay y Uruguay, con acumulados que pueden ir de 10 a más de 25 milímetros, mientras que en el resto del área los aportes serán bajos o muy puntuales.

Lluvias escasas en la mayor parte de la región agrícola, con algunos focos más intensos concentrados en el norte BCBA

Este comportamiento es clave para el campo porque, tras semanas de excesos, la falta de nuevas lluvias puede ayudar a mejorar las condiciones de piso, aunque sin resolver de inmediato los problemas en las zonas más anegadas. En muchas áreas del centro del país, el agua acumulada seguirá siendo un condicionante, pero la ausencia de precipitaciones intensas evita que la situación siga empeorando.

Hacia el cierre de este período, el escenario volverá a cambiar con el ingreso de aire frío. “Los vientos polares (…) producirán el descenso de la temperatura sobre la mayor parte del área agrícola”, advierte el informe. Este cambio traerá consigo temperaturas mínimas más bajas y la posibilidad de heladas. En particular, se esperan “heladas localizadas con focos de heladas meteorológicas en las zonas serranas del oeste y en gran parte del sur y el centro de la región pampeana”, con registros que pueden ubicarse entre 0 y 5 grados en amplias zonas e incluso por debajo en sectores puntuales.

Nuevo ascenso térmico con máximas por encima de lo normal en el norte y valores más moderados en el resto del área agrícola BCBA

Para la semana siguiente, del 7 al 13 de mayo, la tendencia general se mantiene con algunos matices. El informe prevé nuevamente un arranque con temperaturas en ascenso. “Los vientos del trópico retornarán con rapidez, produciendo el ascenso de la temperatura, con registros sobre lo normal en el norte del área agrícola y cercanos a lo normal en el centro y el sur”, indica el reporte. En términos térmicos, esto implica máximas superiores a los 25 grados en amplias zonas, con focos de 30 a 35 grados en el norte.

Avance de aire frío con heladas generalizadas en el oeste y eventos localizados en la región pampeana BCBA

En materia de precipitaciones, se repite el patrón de lluvias acotadas. El informe señala que habrá “precipitaciones moderadas a escasas en la mayor parte del área agrícola, salvo una franja con registros abundantes sobre el extremo nordeste”. Esto implica que, nuevamente, la mayor parte de la región productiva no recibiría aportes significativos de agua, mientras que el noreste concentraría los mayores acumulados.

Persisten lluvias acotadas en la mayor parte del área agrícola, con mayores acumulados en el extremo nordeste BCBA

Hacia el final de esa segunda semana, volverá a registrarse un descenso térmico. “El paso del frente será acompañado por vientos polares (…) provocando heladas generales en todo el oeste del área agrícola y heladas localizadas en partes de la Región Pampeana y el Uruguay”, señala el informe. Esto refuerza la idea de un patrón climático con oscilaciones térmicas marcadas, con alternancia entre períodos cálidos y entradas de aire frío.