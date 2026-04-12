RAPPOPORT, Yolanda,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RAPPOPORT de BECKA, Yolanda, q.e.p.d. - Tate y Barbie, y sus hijos Fausti, Juani y Cata, abrazan con mucho cariño a Ale y Nico y toda la familia Becka y despiden con mucha tristeza a Landa, ofreciendo oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa