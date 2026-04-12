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RAPPOPORT, Yolanda,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
RAPPOPORT de BECKA, Yolanda, q.e.p.d. - Tate y Barbie, y sus hijos Fausti, Juani y Cata, abrazan con mucho cariño a Ale y Nico y toda la familia Becka y despiden con mucha tristeza a Landa, ofreciendo oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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