Quería estudiar sistemas: tiene 19 años y salvó a su novia del colectivo fuera de control, pero él sufrió graves lesiones

MAR DEL PLATA.– Thiago Vera vio venir el colectivo fuera de control y apenas alcanzó a reaccionar con un empujón para poner a salvo a su novia, que lo acompañaba en esa parada frente a la rambla. El resto fue dolor, gritos y, a pocos metros de él, también muerte.

“Mi hijo está lleno de cables, intubado”, dijo Diego Vera, padre de este joven de 19 años que es uno de los internados y con cuadro de mayor gravedad por las lesiones que sufrió al ser embestido, en la noche del lunes, por un colectivo fuera de control que mató a una adolescente de 18 años y provocó heridas a una decena de personas en esta ciudad.

Pudo visitar a su hijo en el Hospital Interzonal General de Agudos, donde permanece en terapia intensiva luego de que le realizaran los primeros estudios y un paso por el quirófano debido a algunas complicaciones que presentaba por politraumatismos y fracturas.

El interno 173 de la línea 532 atrepelló a siete personas; una falleció Mauro V. Rizzi

“El informe no es muy optimista”, afirmó tras el contacto con los profesionales que lo atienden. Resumió que el cuadro clínico con el que ingresó era “comprometido” y afectaba cerebro, pulmón y una pierna en la que presentaba doble fractura expuesta. “La tenía colgando”, explicó con la intención de ser aún más gráfico.

A partir de los detalles que le aportaron los médicos al cabo de estas primeras horas de internación reconoció que el pronóstico “no es muy alentador”, pero al mismo tiempo sintió como un pequeño paso adelante que haya superado una cirugía. “Hay que esperar el minuto a minuto porque esto va a ser muy duro”, dijo ante los medios.

Por otro lado se mostró con mucha bronca porque el chofer que provocó el siniestro fue liberado este mediodía, luego de completar el trámite de declaración ante el fiscal Germán Vera Tapia.

En esa audiencia explicó que se trató de un accidente, que hubo una falla en el sistema de dirección y que el volante giró “loco”, sin poder dominar los destinos del vehículo. Fue coincidente con testimonios de pasajeros que también declararon en la causa.

Un colectivo perdió el control en la rambla marplatense

“El que las hace las paga”, reclamó Vera, y lamentó que “acá no paga nadie” mientras su hijo está internado y peleando por su vida. “Hace dos días me comentó que iba a comenzar a estudiar programación en sistemas y yo le prometí que iba a trabajar dos horas más por día para ayudarlo”, señaló quien se gana la vida como chofer de una plataforma digital.

Desde ese lugar de conocer las calles por recorrerlas gran parte de cada uno de sus días fue muy crítico del sistema de transporte público local y aseguró que las unidades están muy deterioradas y, como agravante, acotó que “se maneja muy mal”. “Andan todos a fondo”, remarcó.

Último parte médico

El último parte médico emitido desde el HIGA da cuenta que Thiago permanece con pronóstico reservado, en la unidad de terapia intensiva junto a una mujer de 42 años que también fue víctima del mismo accidente.

“Mi hijo salvó a su novia, a él se lo llevaron puesto”, insistió sobre la situación en la que el joven terminó embestido por este interno 173 de la línea 532. “¡Qué futuro va a tener ahora! Espero que todo esto no se olvide”, remarcó junto a otros familiares que lo acompañaron a este encuentro con los profesionales que atienden a Thiago.

En el HIGA también continúa internada en shock room y con heridas graves otra mujer de 56 años, que sufrió varias fracturas y politraumatismos.

El Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata Eduardo López

En tanto, se destacó una mejoría en el cuadro clínico de un adolescente de 15 años que se encontraba inicialmente en terapia intensiva por traumatismos faciales y fractura de miembro superior. Evolucionó favorablemente y se encuentra estable, según la información oficial difundida.

Otras dos pacientes derivadas del mismo siniestro tienen 47 y 56 años y, según los médicos, presentaron una evolución positiva tras los estudios realizados. Ambas se encuentran en habitaciones comunes del hospital, donde continúan sus respectivos tratamientos y recuperación.

Diego Vera recibirá el próximo parte médico recién este miércoles a mediodía. Mientras tanto tendría la posibilidad a última hora de la tarde de una nueva visita, muy breve, para estar unos minutos junto a su hijo. El hombre presenta una herida en la frente y algunos puntos. También por un rato fue paciente del mismo hospital: anoche, en medio de una crisis que combinaba bronca e impotencia por la suerte de Thiago, destrozó un vidrio de un cabezazo.