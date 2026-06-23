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La dramática historia que esconde el beso viral del DT de Noruega: estuvo muerto 12 minutos y hasta “prepararon su funeral”
Stale Solbakken celebró la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026 con un gesto emotivo; el entrenador superó años atrás un paro cardíaco que lo mantuvo clínicamente muerto durante doce minutos
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La victoria de Noruega por 3-2 ante Senegal en el Mundial dejó una imagen que recorrió el mundo. Stale Solbakken, técnico del equipo erupeo, trepó a la tribuna para besar a su esposa, Anniken Solbakken, tras sellar la clasificación a la siguiente fase. “No sabía dónde estaban ubicados, así que tuve que encontrar la manera de subir a las tribunas”, explicó el DT sobre aquel gesto impulsivo.
La victoria de Noruega la catapultó a la siguiente ronda y en lo deportivo, el técnico elogió a Erling Haaland, autor de dos tantos, y bromeó sobre del goleador: “Hoy sí falló una ocasión clarísima. Podría haber marcado aún más goles”.
Más allá de la victoria, lo más comentado fue lo que sucedió después en el festejo. Una vez finalizado el partido, Solbakken se trepó a la tribuna para dirigirse directamente hacia su esposa, que celebraba la victoria de su equipo. El DT saltó y subió varios escalones hasta que llegó a su pareja y le dio un beso y un abrazo, dejando una de las imágenes más tiernas del Mundial hasta el momento. La romántica escena se volvió viral al instante.
¡EL DT DE NORUEGA CELEBRÓ LA CLASIFICACIÓN CON UN BESO QUE RECORRE EL MUNDO! Solbakke se metió en la platea luego del silbatazo final y fue como loco a buscar a su mujer.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2026
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Detrás de esta euforia reside una historia de superación personal. El 13 de marzo de 2001, Solbakken sufrió un paro cardíaco mientras entrenaba en el FC Kobenhavn. Su corazón se detuvo durante 12 minutos, lapso en el cual los médicos lo declararon clínicamente muerto. “Prepararon mi funeral”, confesó años después el entrenador al recordar el evento. Sobre la experiencia cercana a la muerte, relató: “Al principio no veía nada, solo una oscuridad total. Luego apareció un azul claro, llamémoslo túnel. Era una luz hermosa”.
Norway manager Ståle Solbakken went straight into the stands to kiss his wife right after their win ❤️ pic.twitter.com/DqB5HBb7zo— ESPN FC (@ESPNFC) June 23, 2026
El médico Frank Odgaard salvó su vida mediante reanimación cardiopulmonar y el uso de un desfibrilador. Este episodio marcó a su familia de forma indeleble. “Mi esposa todavía no puede hablar del tema”, reconoció el técnico.
Hoy, Solbakken observa aquel suceso como un punto de quiebre vital: “El paro cardíaco unió más a mi familia y me enseñó a ver la vida de otra manera. Ahora entiendo lo que realmente importa”. Con la clasificación de su equipo a la siguiente fase del Mundial, el DT busca reescribir la historia futbolística de su país, sabiendo que su familia es lo más importante para él.
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