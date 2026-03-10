LA NACION

RASPI, Juan Carlos

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RASPI, Juan Carlos, 8-3-2026. - José y Sofía Deym, Nicolás Deym y Florencia Raspi y sus hijos lo despiden con un gran cariño y acompañan a los hijos y nietos en este triste momento.

RASPI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Mariano Gonzalez Moreno y Ángeles de Oromí Escalada, hijos y nietos acompañan con cariño a la familia Raspi y ruegan una oración en su memoria.

RASPI, Juan Carlos, q.e.p.d. - Hernán y Cristina Villanueva, sus hijos, Hernán y Celina, y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.

