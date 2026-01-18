SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RATTO, Jose Luis q.e.p.d., falleció el 16-1-2026. - Te despedimos con profundo dolor, guardamos para siempre tus palabras, tus consejos, tu calidez y tu criterio. Un hombre extraordinario. Te vamos a extrañar muchísimo. Tu esposa Silvia María Mallie; tus hijos Federico, Ignacio, Carolina y Mercedes Ratto; tus hijos políticos María Aquino, Jessica Ines Vidal, Ignacio Román Moreno y Javier Lacoste; tus nietos y nietas Lucero, Felipe, Andrea, Ámbar y Emma Ratto; Sofia, Alessandra y Giuliana Ratto; Santiago, Josefina, Olivia y Agustin Román Moreno; Martina, Benjamín y Simón Lacoste. Lo estaremos despidiendo hoy, a las 13, en Cementerio Jardín de Paz

✝ RATTO, José Luis, q.e.p.d. - Acompañamos con cariño a Silvia, a sus hijos y nietos. Sus primos Alfredo, Rodolfo, María Elena, Lucía, Eduardo Ratto Mercante y familias.

Avisos fúnebres

