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RAVAZZANI, Alfredo Horacio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RAVAZZANI, Alfredo Horacio, Tte. Frag. q.e.p.d., 14-5-2026. - El Centro Naval participa el fallecimiento de su estimado socio vitalicio.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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