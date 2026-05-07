LA NACION

RAYBAUD, Constantino Alfredo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RAYBAUD, Constantino Alfredo, q.e.p.d. - Sus hijos Cata, Nacho y Agus Cúneo Libarona, sus nietas Jacinta y Sara y Silvina Jolly lo despiden con amor y profundo dolor.

RAYBAUD, Constantino Alfredo. - Tus amigos M. Marta Blanco, Alejandra y Enrique Ayerza, Silvina y Luis Gaona y Alejandra Torné te despedimos con cariño.

RAYBAUD, Constantino Alfredo, q.e.p.d. - Te voy a extrañar amigo de la vida. Cristián Gondra.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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