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RAYBAUD, Constantino Alfredo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RAYBAUD, Constantino Alfredo, q.e.p.d. - Sus hijos Cata, Nacho y Agus Cúneo Libarona, sus nietas Jacinta y Sara y Silvina Jolly lo despiden con amor y profundo dolor.
✝ RAYBAUD, Constantino Alfredo. - Tus amigos M. Marta Blanco, Alejandra y Enrique Ayerza, Silvina y Luis Gaona y Alejandra Torné te despedimos con cariño.
✝ RAYBAUD, Constantino Alfredo, q.e.p.d. - Te voy a extrañar amigo de la vida. Cristián Gondra.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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