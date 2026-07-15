SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RETONDO, Hilda, Dra. q.e.p.d., falleció el 13-7-2026. - Con profundo pesar, sus hijas Inés y Diana, sus yernos Eduardo y Darren, su nieto Ben, su sobrino Ignacio, y su hijo de corazón Benjamín. Agradecen su sentido acompañamiento a toda la familia, amigos, y colegas.

✝ RETONDO, Hilda, q.e.p.d. - Jimena Pujol la despide con mucha tristeza y abraza a sus hijas Diana e Inés.

Avisos fúnebres

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