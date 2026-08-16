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REVUELTA, Juan Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
REVUELTA, Juan Carlos. - Gordito, tu esposa Claudia, tus hijos Mercedes, Juan Martín, Malena y Facundo, y tus nietos Carmela, Oliverio y Américo, te despiden en este triste día.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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