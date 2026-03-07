SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RIPALDA, María Cristina, q.e.p.d., falleció el 6-3-2026. - Tu hijo Juan Manuel, tu nuera Victoria y tus nietas Olivia y Ana te despedimos con mucho amor. Te recordaremos siempre.

✝ RIPALDA, María Cristina, q.e.p.d., falleció el 6-3-2026. - Tus hermanos Susana y Alberto, tus cuñados Ernesto Scacchi y Claudia Deluca; tus sobrinos Sole, Flor, Agus, Susi e Ignacio Scacchi, Marcos, Ro, Consu y Santi Ripalda, tus sobrinos políticos y tus adorados 20 sobrinos nietos, te despedimos con mucho cariño. Estarás por siempre en nuestros corazones.

