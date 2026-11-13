SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RITCHIE de GRAVANO, Margaret. - Su marido Eduardo, sus hijos Martín, Carolina, Adela, Pancho y Fernanda, sus nietos y sus bisnietos despedimos con gran dolor a nuestra querida Margaret, sabiendo que sigue entre nosotros.

✝ RITCHIE, Margaret, q.e.p.d. - Sus sobrinos Luis, Matías y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Eduardo, Martín, Caro y Ade y familias en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa