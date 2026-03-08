RIVEIRO, María Cristina

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RIVEIRO de VIJANDE, María Cristina. - Con inmensa tristeza y amor infinito despedimos a nuestra querida madre y abuela. Su vida fue un ejemplo de amor, generosidad y entrega incondicional hacia su familia. Nos deja el privilegio de haber sido parte de su vida, de haber recibido su ternura, su sabiduría y su abrazo siempre presente. Su recuerdo vivirá para siempre en nuestros corazones y en cada momento compartido. Gracias por tanto amor. Alex y Leticia, Eugenia y Charles, Sofía, Germán, Martina y Tomás.

