Lionel Messi juega su último partido en Inter Miami y busca terminar como goleador de la MLS

Con Lionel Messi y Rodrigo de Paul desde el arranque, Inter Miami irá con Dayne St. Clair; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilon; De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Messi, Germán Berterame y Luis Suárez.

Phialdelpia Union, conducido por Bradley Carnell, alineará a Andre Blake; Francis Westfield, Geiner Martínez, Nathan Harriel, Ben Bender; Cavan Sullivan, Jovan Lukic, Danley Jean Jacques, Agustin Anello; Milan Iloski y Bruno Damiani.