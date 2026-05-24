Lionel Messi juega su último partido en Inter Miami y busca terminar como goleador de la MLS
Las Garzas reciben a Philadelphia Union; si convierte, el astro rosarino alcanzará la cima de la tabla de artilleros
¡Partido de locos en Miami!: Inter lo da vuelta y pasa a ganar 4-3
De Paul envió el centro desde la derecha, el arquero Blake no logró despejar y Suárez, entrando por el segundo palo, convirtió el gol del triunfo parcial de las Garzas.
¡Doblete de Luis Suárez!— MLS Español (@MLSes) May 24, 2026
El uruguayo no perdona en un rebote en el área para el desempate y poner a @InterMiamiCF arriba en el marcador. pic.twitter.com/Yu4fRCUjLA
Otra asistencia de Messi: 3-3
Todo el fútbol de Inter Miami pasa por los pies de Messi; incluso, cuando no se lo propone. El 10 disputó una pelota en el área y de esa fricción le salió otro pase-gol, nuevamente a Berterame. Seis tantos en un tiempo y un partido completamente descontrolado.
¡Doblete de Berterame: GOOOOOL!— MLS Español (@MLSes) May 24, 2026
Nuevamente aparece la conexión Leo Messi - Berterame para anotar a favor de @InterMiamiCF. pic.twitter.com/zIwo9lZ4l1
¡Descontó Luis Suárez!
Lo tuvo Messi con un remate desde la medialuna que se fue ancho; en la acción siguiente, el Pistolero recibió en el área y marcó el 2-3 con una pirueta. Partidazo de ida y vuelta, con una eficacia llamativa: casi no se desperdician situaciones de gol.
¡Golazo de Luis Suárez a favor de @InterMiamiCF!— MLS Español (@MLSes) May 24, 2026
El uruguayo la recibe en el pecho y con media tijera lanza el remate al fondo de la red. pic.twitter.com/Kwe2L2oOml
Reacción inmediata de Philadelphia Union: 3-1
Luego de la reacción, otro baldazo de agua fría para el equipo de Lionel Messi: el uruguayo Bruno Damiani conectó en el área y batió a Dayne St. Clair, de floja respuesta. Un comienzo complicado para las Garzas, que llegan a la pausa de hidratación dos goles abajo.
Wow! This game! 😱— Major League Soccer (@MLS) May 24, 2026
Bruno Damiani pounces on it and @PhilaUnion takes a 3-1. pic.twitter.com/e39T2e9623
¡Conexión argentina y gol de Inter Miami!
En un comienzo de partido a pura acción, las Garzas lograron descontar rápido ante Philadelphia Union. La empezó De Paul, la siguió Messi y el exSan Lorenzo Germán Bertarame definió con el arco libre. Séptima asistencia para el capitán, que caliente motores con vistas al inicio del Mundial.
¡Leo Messi esquiva todas las marcas en la cancha para hacer esta asistencia! 😮— MLS Español (@MLSes) May 17, 2026
GOOOOL de Berterame a favor de @InterMiamiCF. pic.twitter.com/Vlb4rWwNRE
¡Llegó el segundo de Philadelphia Union!
A él le cometieron el penal y él lo cambió por gol: Milan Iloski le cambió el palo a Dayne St. Clair, quien había convertido la infracción, y puso el 2-0 frente a Inter Miami.
Cavan Sullivan starts it, Milan Iloski finishes it. 👀@PhilaUnion strikes 3 minutes into the game in Miami. pic.twitter.com/fL7NtyJWV7— Major League Soccer (@MLS) May 24, 2026
¡Gol de Philadelphia Union!
La visita sorprendió en el comienzo y se puso arriba en el NU Stadium, la nueva casa de Inter Miami. Tras una buena jugada colectiva, Milan Iloski definió con el empeine ante el achique de Dayne St. Clair. El último de la Conferencia Este golpea a uno de los líderes: 1-0.
Cavan Sullivan starts it, Milan Iloski finishes it. 👀@PhilaUnion strikes 3 minutes into the game in Miami. pic.twitter.com/fL7NtyJWV7— Major League Soccer (@MLS) May 24, 2026
Formaciones confirmadas
Con Lionel Messi y Rodrigo de Paul desde el arranque, Inter Miami irá con Dayne St. Clair; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilon; De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Messi, Germán Berterame y Luis Suárez.
Phialdelpia Union, conducido por Bradley Carnell, alineará a Andre Blake; Francis Westfield, Geiner Martínez, Nathan Harriel, Ben Bender; Cavan Sullivan, Jovan Lukic, Danley Jean Jacques, Agustin Anello; Milan Iloski y Bruno Damiani.
Tu XI inicial 👇 pic.twitter.com/vK9HomPCo0— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 24, 2026
Así llegan los equipos
Inter Miami ocupa la segunda ubicación en la Conferencia Este, a cinco puntos del líder, Nashville. Philadelphia Union, en tanto, está último, con un récord de un triunfo, cuatro empates y nueve derrotas, y además lleva siete fechas sin ganar.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Inter Miami vs. Philadelphia Union
Lionel Messi disputará su último partido en la Major League Soccer antes de incorporarse a los entrenamientos de la selección argentina con vistas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El rosarino marcha segundo entre los máximos goleadores del certamen, con 12 tantos, y buscará alcanzar al belga Hugo Cuypers, de Chicago Fire, que lidera la tabla con 13.
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