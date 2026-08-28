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LA NACION

ROCA, Alicia

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROCA, Alicia. - Sus hijos Mima del Carril y Alejandro Zuloaga, sus nietos Marco y Francisco Antonacci la despiden hoy, 12 hs., en el cementerio de la Recoleta.

ROCA, Alicia, q.e.p.d. - Carlos A. Roca y Susana de Anchorena y todos sus hijos y nietos despeden con lágrimas y dolor a una hermana ejemplar.

ROCA, Alicia, q.e.p.d. - Su hermana Mónica, hijo y nietos despiden a la querida Alicia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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