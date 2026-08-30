SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ROCA, Alicia, q.e.p.d. - Gloria Laurence de Zuberbühler despide a Alicia con mucha tristeza y acompaña a sus hijos Mima y Alejandro y sus hermanos Carlos y Miguel con muchísimo cariño.

✝ ROCA, Alicia. - Alejandro y María Paz lo despiden con tristeza y acompañan a su amigo Carlos, a Susana y a todos los Roca.

✝ ROCA, Alicia. - Elvira y Beatriz Busquet Ardohain abrazan a su familia con el afecto de siempre.

Avisos fúnebres

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