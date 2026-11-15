SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODI, Guillermo, q.e.p.d. - M. Silvia Vila Sánchez de Sayús y sus hijos Inés y Claudio, Lolo y Horacio, Pepe y Cata e hijos acompañan con mucho cariño a Luisa y ruegan una oración por Guillermo.

Avisos fúnebres

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