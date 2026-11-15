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RODI, Guillermo

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RODI, Guillermo, q.e.p.d. - M. Silvia Vila Sánchez de Sayús y sus hijos Inés y Claudio, Lolo y Horacio, Pepe y Cata e hijos acompañan con mucho cariño a Luisa y ruegan una oración por Guillermo.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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