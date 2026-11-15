SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODI, Guillermo Tomás. - Su mujer Luisa Candia y sus hijos Matías y Javier Rodríguez Chirillo despiden con mucho cariño a Guillermo.

✝ RODI, Guillermo Tomás, q.e.p.d. - Su hija Luz, su yerno Lucas Repetto y sus nietos lo despiden con profundo amor y tristeza. Su recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones.

✝ RODI, Guillermo Tomás. - Con el corazón agradecido, te despedimos, amado amigo. Puro Grupo te honrará siempre, abrazando a Luisa y a Luz. Mercedes Bavio, Lilia y Gustavo Bavio, Marta Cóppola, Vivi y Rolando Drault, Adriana y Miguel Ezcurra, Patricia y Horacio García Prieto, Mariana y Marcelo Landivar, Mónica y Florencio Leguizamón, Marta y Jorge Plos, Cecilia Torres Ruibal.

✝ RODI, Guillermo Tomás, q.e.p.d. - El directorio y el personal de Agro Abacus S.A. despiden a su querido compañero y amigo, acompañan a su esposa Luisa y a su hija Luz en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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