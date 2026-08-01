SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRIGUEZ ALCOBENDAS, Mariano, q.e.p.d. - Su hermano Damián lo despide con dolor y, agradecido por su apoyo incondicional en los momentos difíciles, reza por él, su mujer Graciela, sus hijos y nietos.

✝ RODRIGUEZ ALCOBENDAS, Mariano, falleció el 31-7-2026. - El directorio, la comisión directiva, los socios y empleados del Olivos Golf Club participan su fallecimiento, acompañan a su familia en este triste momento y elevan una oración en su memoria.

✝ RODRÍGUEZ ALCOBENDAS, Mariano. - Decampoacampo junto a sus colaboradores participan con tristeza su partida, acompañando con todo cariño a Tuqui y familia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa