SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRÍGUEZ, Atila Miguel Ángel, falleció el 31 de julio de 2026, a los 80 años. - Sus hijas Ana y Florencia, sus yernos Tobi y Pablo y sus nietos Bruno y Félix lo despiden con un amor infinito y un agradecimiento que los acompañará por siempre, por haberles transmitido la pasión por la vida, el disfrute de lo cotidiano y el valor del pensamiento. Te vamos a seguir buscando en cada estrella.

Avisos fúnebres

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