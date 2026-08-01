LA NACION

RODRÍGUEZ, Atila Miguel Ángel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RODRÍGUEZ, Atila Miguel Ángel, falleció el 31 de julio de 2026, a los 80 años. - Sus hijas Ana y Florencia, sus yernos Tobi y Pablo y sus nietos Bruno y Félix lo despiden con un amor infinito y un agradecimiento que los acompañará por siempre, por haberles transmitido la pasión por la vida, el disfrute de lo cotidiano y el valor del pensamiento. Te vamos a seguir buscando en cada estrella.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Las frases más reconocidas de El Principito para enviar por WhatsApp, a 82 años de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry
    1

    Las frases más reconocidas de El Principito para enviar por WhatsApp, a 82 años de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry

  2. Toyota cambia el Corolla Cross: cómo será la nueva versión
    2

    Toyota cambia el Corolla Cross: cómo será la nueva versión

  3. Eclipse solar, alineación planetaria y lluvia de meteoros: qué trae agosto 2026 en EE.UU.
    3

    Eclipse solar, alineación planetaria y lluvia de meteoros: qué trae el calendario astronómico de agosto 2026 en EE.UU.

  4. Los videos más impactantes del temporal que azotó al AMBA: inundaciones, granizo y cortes de luz
    4

    Los videos más impactantes del temporal que azotó el AMBA: inundaciones, granizo, árboles caídos y cortes de luz