SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRIGUEZ GIAVARINI, Manuel Luis, r.i.p. - Sus hermanos Adalberto Rodriguez Giavarini y Susana Inés Pestana; sus sobrinos Mercedes e Ignacio Demarchi, Inés y Máximo Lainz, Ángeles, y Rosario y Guillermo Cornejo Bosch y sus sobrinos nietos Francisca, Federico, Catalina, Juana, Ana y Tomás despiden a Manuel y confían en el futuro reencuentro de toda la familia en la casa del Padre.

✝ RODRÍGUEZ GIAVARINI, Manuel Luis, falleció el 19-5-2026. - Que la Virgen Santísima, San José y los ángeles te acompañen a la presencia del Señor. Te despedimos llenos de agradecimiento por tanto bien recibido. Tus hijas e hijos políticos Eugenia y Francisco, Florencia y Charlie, Mariana y Luis y María José; tus nietos Francisco y Vicky, Mercedes y Francisco, Federico e Inés, Santiago, Juan Manuel, Luis María, Tomás, Juan Bautista, Pilar, Sixto, Nicolás, Miguel, Pedro y María y tus bisnietos Francisco, Luisa e Hilario. Agradecemos oraciones por el descanso de su alma. Viva Cristo Rey.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa