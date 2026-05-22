SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRÍGUEZ GIAVARINI, Manuel Luis. - Emilio y Marina Weinschelbaum acompañan a Adalberto y Susana y toda su familia en su tristeza.

✝ RODRÍGUEZ GIAVARINI, Manuel Luis, q.e.p.d. - Clara Falcionelli Vda. de Lagalaye y sus hijos y nietos despiden al viejo y querido amigo, pidiendo oraciones por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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