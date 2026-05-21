LA NACION

RODRIGUEZ GIAVARINI, Manuel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RODRIGUEZ GIAVARINI, Manuel. - Agus, Lea, Mane, Lola, Mariana, Sonia y Vero abrazan fuerte a su gran amiga Majo y a su familia en este triste momento y rezan una oración en memoria de Manuel.

RODRIGUEZ GIAVARINI, Manuel. - Mariana, Patricio, Belisario, Antonio y Ramón abrazan fuerte a María José y a su familia en este triste momento.

RODRÍGUEZ GIAVARINI, Manuel. - Agus Vítolo, Pablo Arrascaeta y sus hijos Iñaki, Fermín y Amparo, acompañan en oración a Majo, Pedro, Eugenia, Florencia y Mariana, y a sus respectivas familias, y despiden a Manuel con inmenso cariño y agradecimiento por su vida.

RODRÍGUEZ GIAVARINI, Manuel. - Oscar Aguilar Valdez y María Cullen (as.) abrazan a Flor, Charlie, los chicos, Eugenia, Mariana y Majo, y rezan por el querido Manuel.

RODRIGUEZ GIAVARINI, Manuel, q.e.p.d. - Mariana De Ruschi Crespo y la familia Escobar abrazamos a Mariana y a los suyos con todo cariño y oraciones.

RODRÍGUEZ GIAVARINI, Manuel, q.e.p.d. - Lola, Marina, Negra, Rochi y Vani acompañan con cariño a Majo y familia en este triste momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Se conoció la causa de muerte del adolescente atacado por un vecino en Chascomús
    1

    Así fue el choque que provocó la muerte de Kevin Martínez en Chascomús

  2. Llega el festival ideal para disfrutar en familia este fin de semana largo cerca de CABA
    2

    Con turf, folclore y comida típica: el festival ideal para disfrutar en familia este fin de semana largo cerca de CABA

  3. Cómo es la muralla más larga del mundo que construyen en África para frenar el desierto del Sahara
    3

    África unida: 11 países construyen una muralla de 8000 km con el objetivo de frenar el desierto del Sahara

  4. Entre caras novedosas y algunos conocidos: los 13 nuevos participantes que entraron a Gran Hermano y renovaron la casa
    4

    Entre caras novedosas y algunos conocidos: los 13 nuevos participantes que entraron a Gran Hermano y renovaron la casa