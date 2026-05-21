SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRIGUEZ GIAVARINI, Manuel. - Agus, Lea, Mane, Lola, Mariana, Sonia y Vero abrazan fuerte a su gran amiga Majo y a su familia en este triste momento y rezan una oración en memoria de Manuel.

✝ RODRIGUEZ GIAVARINI, Manuel. - Mariana, Patricio, Belisario, Antonio y Ramón abrazan fuerte a María José y a su familia en este triste momento.

✝ RODRÍGUEZ GIAVARINI, Manuel. - Agus Vítolo, Pablo Arrascaeta y sus hijos Iñaki, Fermín y Amparo, acompañan en oración a Majo, Pedro, Eugenia, Florencia y Mariana, y a sus respectivas familias, y despiden a Manuel con inmenso cariño y agradecimiento por su vida.

✝ RODRÍGUEZ GIAVARINI, Manuel. - Oscar Aguilar Valdez y María Cullen (as.) abrazan a Flor, Charlie, los chicos, Eugenia, Mariana y Majo, y rezan por el querido Manuel.

✝ RODRIGUEZ GIAVARINI, Manuel, q.e.p.d. - Mariana De Ruschi Crespo y la familia Escobar abrazamos a Mariana y a los suyos con todo cariño y oraciones.

✝ RODRÍGUEZ GIAVARINI, Manuel, q.e.p.d. - Lola, Marina, Negra, Rochi y Vani acompañan con cariño a Majo y familia en este triste momento y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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