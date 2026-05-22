SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRÍGUEZ GIAVARINI, Manuel. - Gabriela y Daniel Vítolo acompañan a Majo y a su familia en su dolor.

✝ RODRIGUEZ GIAVARINI, Manuel, q.e.p.d. - Vane, Gaby, Andy, Paula, Juan, Diego y Lisandro abrazan con enorme cariño a su querida amiga Florencia y a su familia, despidiendo a Manuel con misas y oraciones.

Avisos fúnebres

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