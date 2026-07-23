SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRÍGUEZ, Silvia Viviana, q.e.p.d. - Ricardo Gil Lavedra y Claudia Piñeiro y sus familias participan con mucho dolor su partida y acompañan al querido David, a todos sus hermanos y afectos en un momento tan triste.

Avisos fúnebres

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