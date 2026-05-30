SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RODRÍGUEZ, Tomás, q.e.p.d. - Armando Blasco y Elena María Funes, hijos y nietos, despiden a su querido consuegro con sus oraciones.

✝ RODRIGUEZ, Tomás, q.e.p.d., falleció el 29 de mayo de 2026. - Las autoridades de la junta directiva, del Consejo Superior y de los Consejos de Dirección de las Facultades, Institutos y Escuelas, junto con toda la comunidad de la Universidad Austral, participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan al rector Julián Rodríguez, hijo del fallecido, y a su familia en este doloroso momento, y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

✝ RODRIGUEZ, Tomás. - Con profundo agradecimiento por su fecundo trabajo en la institución, los colegios de Apdes acompañan a su familia y ruegan a Dios por su eterno descanso.

✝ RODRÍGUEZ, Tomás, q.e.p.d., falleció el 29-5-2026. - El consejo de dirección, las autoridades de la escuela de gobierno, de la Licenciatura en Ciencia Política, de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, profesores, alumnos y graduados de las carreras y toda la comunidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, participan con pesar el fallecimiento del padre de su querida profesora Ángeles, primera directora de las licenciaturas y de Julián, rector de la universidad. Acompañan a su familia en este triste momento y piden una oración por su eterno descanso.

✝ RODRÍGUEZ, Tomás, q.e.p.d. - El Hospital Universitario Austral acompaña al rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, ante el fallecimiento de su padre. Rezamos por su eterno descanso y acompañamos a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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