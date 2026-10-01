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ROJO, Alfredo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROJO, Alfredo, q.e.p.d., falleció el 27-9-2026. - Su esposa Edy, sus hijos Pauli y Fredy, sus nietas Julieta y Sofía y sus hermanos Olga, Agustín y Titi lo despiden con amor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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