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ROJO, Alfredo,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ROJO, Alfredo, q.e.p.d., falleció el 27-9-2026. - Su esposa Edy, sus hijos Pauli y Fredy, sus nietas Julieta y Sofía y sus hermanos Olga, Agustín y Titi lo despiden con amor.
Aviso publicado en la edición impresa
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