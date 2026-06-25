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ROJTER, Enrique Luis
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
ROJTER, Enrique Luis, falleció el 21-6-2026. - Con profundo dolor y todo nuestro amor despedimos a nuestro querido papá. En nuestros corazones seguirás viviendo. Gracias por todo, papi. Tus hijos Lucía María y Tomás.
ROJTER, Enrique Luis, falleció el 21-6-2026. - Con profundo dolor y todo nuestro amor despedimos a nuestro querido papá. En nuestros corazones seguirás viviendo. Gracias por todo, papi. Tus hijos Lucía María y Tomás.
ROJTER, Enrique Luis, falleció el 21-6-2026. - Tu hija Lucía y Daniel, tus nietos Sofía, Jakob y Georg despiden con tristeza y todo su amor a su entrañable abuelo, Opa Quique. Siempre te recordaremos con alegría y mucho cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION