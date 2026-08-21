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LA NACION

ROSENFELD, Walter

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ROSENFELD, Walter, Z.L. - Tus hijos Tomy y Paulina, Rauli, tus nietos y bisnietos, familia y amigos, te despedimos con mucho amor querido Opa.

ROSENFELD, Walter. - Te despedimos con mucho cariño. Lili, Gustavo, Juli, Sofi y Silvia, Caro y Ari.

ROSENFELD, Walter, Z.L. - El directorio y el personal de S. A. Balbico participan el fallecimiento de su socio fundador y acompañan a toda su familia con mucho afecto.

ROSENFELD, Walter. - El consorcio de 3 de Febrero 1469 participa el fallecimiento del Sr. Walter Rosenfeld, haciendo llegar sus condolencias a la Flia.

ROSENFELD, Walter. - Ferias Agroazul S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de Walter Rosenfeld. Acompañamos a sus familiares y seres queridos con nuestras más sinceras condolencias.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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