SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ ROSENFELD, Walter, Z.L. - Tus hijos Tomy y Paulina, Rauli, tus nietos y bisnietos, familia y amigos, te despedimos con mucho amor querido Opa.

✡ ROSENFELD, Walter. - Te despedimos con mucho cariño. Lili, Gustavo, Juli, Sofi y Silvia, Caro y Ari.

✡ ROSENFELD, Walter, Z.L. - El directorio y el personal de S. A. Balbico participan el fallecimiento de su socio fundador y acompañan a toda su familia con mucho afecto.

✡ ROSENFELD, Walter. - El consorcio de 3 de Febrero 1469 participa el fallecimiento del Sr. Walter Rosenfeld, haciendo llegar sus condolencias a la Flia.

✡ ROSENFELD, Walter. - Ferias Agroazul S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de Walter Rosenfeld. Acompañamos a sus familiares y seres queridos con nuestras más sinceras condolencias.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa