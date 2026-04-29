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ROVERE, Graciela,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ROVERE, Graciela, q.e.p.d. - Carlos y Lilibeth Silvani, sus hijos y nietos te recuerdan con mucho cariño. Acompañamos a nuestros sobrinos en este doloroso momento.
✝ ROVERE, Graciela, q.e.p.d. - Katel, tus hermanas Lucy, Lilibeth, Pato y Claudia celebramos la vida compartida. Siempre recordaremos tu alegría.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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