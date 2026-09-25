ROYO PÉREZ, Miguel
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ROYO PÉREZ, Miguel. - Jorge y María Isabel Figueroa despiden a Miguel y acompañan a su prima Mariaca con cariño.
✝ ROYO PÉREZ, Miguel. - Las amigas de Mariaca del almuerzo de los sábados: Aurora, Coty, Malu, María, Martita, Patricia, Susy y Zelmi despiden con tristeza a Miguel y la acompañan en este triste momento.
✝ ROYO PÉREZ, Miguel. - Milagros Argüello de Pujato participa con muchísima tristeza la partida de Miguel y acompaña a Mariaca y sus hijos con muchísimo cariño.
✝ ROYO PÉREZ , Miguel. - Patricio Simons y Beatriz Suárez de Simons despiden a su muy querido amigo y acompañan en sus oraciones a Mariaca y a toda la familia Royo.
✝ ROYO PÉREZ, Miguel. - Federico y María Peña y sus hijos Moni y Hernán, María y Chelo, Fede, Teresa y Gonzalo y sus nietos despiden con tristeza al querido Miguel y acompañan con todo cariño a Mariaca y sus hijos.
✝ ROYO PEREZ, Miguel, q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del Golf Club Argentino participan con pesar el fallecimiento de su socio vitalicio y ruegan una oración en su memoria.
✝ ROYO PÉREZ, Miguel, q.e.p.d. - Norma Meincke y sus hijos despiden con mucho dolor al querido Miguel y acompañan a Mariaca y toda la familia con mucho amor.
Aviso publicado en la edición impresa
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