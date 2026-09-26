SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ROYO PÉREZ, Miguel, q.e.p.d. - Inés y Alberto Orcoyen despiden con tristeza a su querido amigo Miguel y acompañan con mucho cariño a Mariaca, a sus hijos y nietos en este triste momento.

Avisos fúnebres

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