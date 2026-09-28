SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ROYO PÉREZ, Miguel. - Alberto Pedro Heguy despide al amigo ejemplo de Champagnat, Promoción 58.

✝ ROYO PÉREZ, Miguel, q.e.p.d., falleció el miércoles 23 de septiembre de 2026. - Alberto Pedro Heguy y Feliciano Héctor Manau despiden con tristeza a su amigo Miguel y acompañan a su familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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