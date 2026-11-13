SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RUFFO, María Luz, q.e.p.d., falleció el 12-11-2026 a los 98 años. - Amada madre de Roberto y Mariana. Su familia invita a despedirla hoy, a las 11, en la capilla del Cementerio de la Chacarita.

Avisos fúnebres

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