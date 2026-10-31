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RUGGERI, Natalio
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ RUGGERI, Natalio q.e.p.d., falleció el 30-10-2026. - Su mujer Graciela Lamas, sus hijos Sebastián y Cecilia, su yerno Martin Rocha y sus nietos Nicolás, Franco y Cala Ruggeri, Julieta y Pedro Rocha y Bautista Parera participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Parque Memorial, 14 hs. - Lázaro Costa SA, 4812-8040
Aviso publicado en la edición impresa
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