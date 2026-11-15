SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RUIZ DE GAUNA, Alberto Pastor, q.e.p.d. - Los jugadores de la Gira de Rugby ’81 del CEC Liceo Militar despedimos con mucho afecto al querido Pastor, quien durante muchos años supo formarnos como jugadores y personas de bien. Por tu palabra, tu ejemplo y tu gran amor por el club y el rugby. Siempre estarás presente entre nosotros. Descansa en paz, Pastor.

✝ RUIZ DE GAUNA, Alberto Pastor (Pastor). - Fuiste un factor fundamental en la vida del Liceo Militar San Martín. Participaste en los orígenes del Círculo de Excadetes y abrazaste la enseñanza del rugby con pasión, transmitiendo la disciplina y compromiso como valores fundamentales. Continuaste tu labor incansable como dirigente del CEC, como árbitro y en diferentes comisiones de la Unión de Rugby. Reconocido por propios y ajenos, supiste desarrollar vínculos en todos los ámbitos dejando bien alto los valores liceístas. Fuiste el estandarte del excadete de los liceos, respetado y apreciado por las autoridades militares que te conocieron, así como los liceístas de todas las regiones del país. La comunidad liceísta fue tu segunda familia y razón de vivir, pero, sobre todo, fuiste un gran amigo, leal y divertido, fuente inagotable de consulta por tu memoria prodigiosa. Te vamos a recordar con alegría a pesar del gesto serio que no lograba apagar la chispa de tu sonrisa. Todo el CEC te despide, jugadores, entrenadores, el Grupo Ocampo y los amigos de una vida dedicada al liceo y al rugby.

Avisos fúnebres

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