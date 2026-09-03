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RUIZ, Teresa Hilda

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

RUIZ, Teresa Hilda. - El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, los señores consejeros y las señoras consejeras, los funcionarios y funcionarias, y los empleados y empleadas del órgano, participan con pesar el fallecimiento de la señora madre del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Sergio Torres.

RUIZ, Teresa Hilda, q.e.p.d., falleció el 1-9-2026. - El procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Julio Conte-Grand, magistrados, funcionarios y empleados del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires participan con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Sergio Gabriel Torres, y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
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