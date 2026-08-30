RULLI, Nilda Mabel

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ RULLI de QUANTIN, Nilda Mabel, q.e.p.d. - Desde Experta Seguros y el Grupo Werthein acompañamos con cariño a Andrés Quantin y familia ante el fallecimiento de su madre. Nuestras más sinceras condolencias en este momento de tristeza y dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa