SAN MARTÍN, Mariana

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SAN MARTÍN de O¨CONOR, Mariana, 12-7-2026. - Tus hermanas Leticia, Paqui, Inés y Agustina te despedimos, sabiendo que estarás siempre con nosotras unidas. Te extrañaremos toda una vida y te llevaremos con nosotras.

✝ SAN MARTÍN de O¨CONOR, Mariana, 12-7-2026. - Paqui S. M. de Menéndez; sus hijos Pablo y María, Pedro y Oli, Javier y Sofí, Tito y Meru, Toli y Pabli y sus nietos despedimos a nuestra querida Bubi con todo cariño y tristeza. Estamos seguros de que el cielo se tiño de amarillo para recibirte, no podía ser de otra manera. Cada vez que veamos ese color vamos a sonreír y acordarnos de vos y de esa forma tan linda de ver la vida. Te vamos a extrañar muchísimo.

SAN MARTÍN de O¨CONOR, Mariana. - La comisión directiva del Tenis Club Argentino abraza a su hermana Inés y ruega una oración en su memoria.

✝ SAN MARTIN de O¨CONOR, Mariana, q.e.p.d. - José y Agustina S. de Martínez de Hoz abrazan a Paqui y a los chicos, a Dany, a Julia y a toda la familia con muchísimo cariño y oraciones.

✝ SAN MARTIN de O¨CONOR, Mariana, q.e.p.d. - Mariano y Marinés Dominguez, Michel y Marcela Laphitzondo, Hernán y Moira García Morales, Alejandra F. de Marino, Jorge y Elisa Frías, y Sam y Rosala R. M. de Carlisle abrazan y acompañan a Paqui y familia con inmenso cariño en tan tristes momentos.

Avisos fúnebres

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