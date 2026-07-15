SAN MARTÍN, Mariana,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SAN MARTÍN de O¨ CONOR, Mariana, q.e.p.d., falleció el 12-7-2026. - Sus primos De Stefano: Luis, Patricia Paz, Diego y Cristina Milberg, Carolina y Pablo Moens de Hase, y Teresa y Ernesto Achaval despedimos a la querida Mariana con mucha tristeza. Abrazamos a nuestras primas y a los O’Conor con enorme cariño.

✝ SAN MARTÍN de O¨CONOR, Mariana, q.e.p.d. - Santiago R. O¨Conor y Andrea Bosch, sus hijos Maureen, Eunice y Santiago P. y familias participan con dolor el fallecimiento de la querida Mariana, abrazando a Danny, Julia, Patricio, Jaime y Danielito y familias en este difícil momento con el cariño y afecto de siempre.

✝ SAN MARTÍN de O´CONOR, Mariana. - Vir y Oscar, Inés y Enrique, Elvira y Martín, Ceci y Javier, Gaby y Oscar, Tere y Alberto, Ceci y Carlos y Elena y Pato despedimos a nuestra querida Mariana y acompañamos con muchísimo cariño a toda su familia.

✝ SAN MARTÍN de O¨CONOR, Mariana, q.e.p.d. - Enrique, Inés Magnasco y sus hijos despiden a Mariana con gran pena y acompañan a Danny, sus hijos, nietos, a Paqui, Leticia, Inés y Agustina con inmenso cariño.

Avisos fúnebres

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