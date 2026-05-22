SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SÁNCHEZ, María Teresa Raquel, q.e.p.d. - José Luis Lacasia y Carolina Arrillaga con sus hijos Federico y Alejandro rezan por el alma de Coca y acompañan en su tristeza a sus hijos José Manuel (Manolo), Pablo (Pol), Santiago (Tati) e Inés, Juan y Elín y hermana María Betel M. C. (Pepa) y a sus nietos Guadalupe y Bernardita Lacasia Preusche, Catalina, Ana, Santiago y Benjamín Lacasia Weihmüller y Martín Lacasia Martínez.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa