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SÁNCHEZ, María Teresa Raquel,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SÁNCHEZ, María Teresa Raquel, q.e.p.d. - José Luis Lacasia y Carolina Arrillaga con sus hijos Federico y Alejandro rezan por el alma de Coca y acompañan en su tristeza a sus hijos José Manuel (Manolo), Pablo (Pol), Santiago (Tati) e Inés, Juan y Elín y hermana María Betel M. C. (Pepa) y a sus nietos Guadalupe y Bernardita Lacasia Preusche, Catalina, Ana, Santiago y Benjamín Lacasia Weihmüller y Martín Lacasia Martínez.
Aviso publicado en la edición impresa
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