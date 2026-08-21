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LA NACION

SANCHEZ, Marta V.

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SANCHEZ de BUSTAMANTE, Marta V., q.e.p.d., falleció en Corrientes, el 19-8-2026. - Tus hijas María Angelica, Marcela y María Marta, tu nieta Joaquina y tus bisnietos Francisca y Benjamín te despiden con todo su amor y te recordaran por siempre. Ruegan una oración en tu memoria.

SANCHEZ de BUSTAMANTE, Marta V., q.e.p.d., falleció en Corrientes, el 19-8-2026. - Luis A. Casado, sus hijos Ramiro y Trini, Santiago y Rosario, María Victoria y Gasti, la despiden con amor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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