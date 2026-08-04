SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SANCHIS, Celia Rosa Sacchi Vda. de, q.e.p.d., falleció el 28-7-2026. - Los miembros del directorio y colaboradores de Aguas de Origen participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su presidente, Fernando Sanchis. En este momento de profunda tristeza, expresamos nuestro más sincero acompañamiento a él y a sus seres queridos, elevando una oración por el eterno descanso de su alma y el consuelo de su familia.

Avisos fúnebres

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