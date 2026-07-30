SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SANCHIS, Celia Rosa Sacchi Vda. de, q.e.p.d., falleció el 28-7-2026. - Directivos y colaboradores de CCU Argentina participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan con sincero afecto a Fernando Sanchis y a su familia en este momento de inmenso dolor y elevan una oración en su memoria.

✝ SANCHIS, Celia Rosa Sacchi Vda. de, q.e.p.d. - Juan Pablo Barrale, Isidro Canhisares, Matías Canzani, Javier Caspani, Vanina de Martino, Andrés Glerean, Ezequiel Gussoni, Horacio Morelli, Ricardo Olivares, Santiago Pasman, Marcela Ghirlanda y sus respectivas familias abrazan con el alma a su querido amigo Fernando y familia en este momento de profundo dolor y elevan una oración con mucho cariño en memoria de su madre.

✝ SANCHIS, Celia Rosa Sacchi Vda. de, q.e.p.d. - Domingo Jiménez Manterola acompaña con profundo pesar a Fernando y a su familia en la dolorosa despedida de su querida madre y ruega una oración por el eterno descanso de su alma.

✝ SANCHIS, Celia Rosa Sacchi vda. de, q.e.p.d. - Eduardo Ffrench-Davis, gerente general de CCU S.A., y los miembros del directorio de la compañía participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su director, Fernando Sanchis. Acompañamos a él y a su familia en este momento de gran dolor y les extendemos nuestras más sinceras condolencias.

Avisos fúnebres

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