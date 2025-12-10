LA NACION

SANGUINETTI, Carlos

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SANGUINETTI, Carlos, q.e.p.d. - Carlos y Beba Ray e hijos despiden con tristeza a Carlos y acompañan a Raquel, hijos y nietos con mucho cariño y oraciones.

SANGUINETTI, Carlos, q.e.p.d. - Los amigos de sus hijas Josefina y Raquel: María Fraguas y Juan Vidal Harris, Mariana Rawson Paz y Martín Aufiero, Sylvina Allende y Pablo Pelliza, Florencia Recondo y Matías Sánchez Sorondo, María Marta Lavalle Cobo y Gustavo Courreges, María M. Berisso y Luis Ordóñez despiden con los mejores recuerdos a Carlos y ruegan una oración en su memoria.

SANGUINETTI, Carlos. - Marina Wetzler Malbrán, sus hijos, nietos y bisnieto lo despiden con cariño y acompañan a Raquel, Paula y todos los Sanguinetti.

SANGUINETTI, Carlos, Dr.. - El consorcio de Propietarios de Av. Las Heras 1649 participa con dolor el fallecimiento del Dr. Carlos Sanguinetti y ruega una oración en su memoria.

