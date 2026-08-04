SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SANTURTUN, Martín, q.e.p.d. - Sus hermanos Maite y Javier comunican su fallecimiento en Salto, Uruguay.

✝ SANTURTUN, Martín, q.e.p.d. - Su prima María de Santa Cruz lo despide con mucho cariño.

✝ SANTURTUN, Martín, q.e.p.d. - Javier y Celia, Pilar, Florencia, Guido y Juana despiden con mucho amor al querido Martín.

✝ SANTURTUN, Martín, q.e.p.d. - Maite, Joaquín, Agustín y Tatiana despiden a Martín con mucha tristeza.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa