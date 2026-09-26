SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SARAVIA, Jorge M., q.e.p.d. - Su mujer Tareka; sus hijos Teresa y Agustín, Jorge y Maty, Pili y Maku, Ramón y Renata, y Sofi; y sus nietos, agradecen y celebran su vida, y piden oraciones por su alma.

✝ SARAVIA, Jorge. - Su hermana María; sus sobrinos María y Jaime, Wences y María, Agus y Alan, Mati y Eve; y sus nietos lo despiden con muchísimo cariño y orgullosos de su ejemplo de vida.

Avisos fúnebres

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