SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SASSOON, Raúl (Lalo), Z.L. - Querido Lalo, te despedimos con profundo dolor, admiración y cariño. Estarás siempre con nosotros. ¡Te vamos a extrañar! Luchy, tus hijos, nietos y bisnietos.

✡ SASSOON, Raúl, Z.L. - Luis y Patricia Hanono y familia, Mónica y Ronnie Chammah acompañan a Luchy y toda la familia en tan triste momento.

✡ SASSOON, Raúl (Lalo) Z.L., falleció el 11-7-2026. - Cora, Tere, Lili, Alex, Julio, Alberto y familias acompañan a sus primos Luchy, Ale, Diego, Javier y Vero en este tan triste momento. Los abrazamos con mucho cariño.

✡ SASSOON, Raúl (Lalo), Z.L. - falleció el 11-7-2026. - Con mucha tristeza despedimos al querido Lalo, un ser excepcional. Acompañamos a Luchy, Diego, Alejandra, Javier y Vero y a sus nietos y bisnietos. Mario, Monina, Fran y Gery, Gastón y Agostina.

✡ SASSOON, Raul (Lalo), Z.L. - Lalito, amigazo es poco, fuiste hermano, confidente y compañero de ruta durante ochenta años, gracias por tanto. Fuerte abrazo a Luchy y a tu hermosa familia, Leon Tawil.

SASSOON, Raul. - Con inmenso dolor despedimos a nuestro querido e inolvidable amigo Lalo. Acompañamos con todo nuestro cariño a su querida esposa y fiel compañera Luchy, a sus hijos Diego, Ale, Javi y Vero, y a toda la familia Sassoon en este triste momento. Guardaremos por siempre el recuerdo de su amistad, su generosidad y los tantos momentos compartidos. Ivette, Isaac, Edgard y Elena Khafif y sus familias.

✡ SASSOON, Raúl (Lalo). - Con profundo dolor acompañamos a Ale y familia en este triste momento. Vale y Flor Melamed, Jessi Musri, Caro Aisiks, Flor Schuster, Lau Kopcow y Cinthia Bokser.

✡ SASSOON, Raúl (Lalo), Z.L. - Te vamos a recordar con alegrías y enseñanzas que perduran. Que tu recuerdo sea siempre bendición. Abrazamos a Luchy, Diego, Ale, Java y Vero. Jorge Knoblovits y familia.

✡ SASSOON, Raúl, Z.L. - Laura Haber y sus tres hijos Michelle, Nicole y Jack lamentan profundamente su partida. Gracias por tantos momentos compartidos. Acompañan a Luchy y a toda su familia en este doloroso momento. ¡Fue un grande!

Avisos fúnebres

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